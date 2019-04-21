Однопартийцы Терезы Мэй потребуют, чтоб она ушла в отставку к концу июня

Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди, как ожидается, скажет это премьеру во вторник, пишет газета The Times со ссылкой на источники. В противном случае, по сведениям издания, члены парламента вновь поставят вопрос о выражении главе правительства вотума недоверия из-за ситуации с выходом Великобритании из ЕС. Впрочем, Тереза Мэй уже дважды успешно прошла через процедуру голосования о вотуме недоверия.