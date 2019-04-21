Число пострадавших от природных пожаров в Забайкалье выросло до 29
Четверо находятся в тяжелом состоянии. Это сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Из-за степных пожаров в Забайкальском крае пострадали 15 населенных пунктов.
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Четверо находятся в тяжелом состоянии. Это сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Из-за степных пожаров в Забайкальском крае пострадали 15 населенных пунктов.
Падение рейтинга, контртеррористическая операция в Тюмени и прочие новости этой весны Андрей Колесников: Украине, избирателю нужен человек без опыта управления и без опыта связей с олигархами, без опыта колоссальной коррупции. Без опыта провалившихся реформ. Поэтому за него и голосуют…
Это не дебаты. Скорее баттл По большому счёту, президент действующий и президент, судя по всему, приходящий целый час мерились политическими писюнами. Ноль конкретики, но ведь ярко, зрелищно. На коленях стояли, жён целовали, гимн пели, в глаза друг другу пристально смотрели, панчами бросались, мемов наделали…