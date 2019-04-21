Суд в Киеве отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины

Его подал наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Он утверждал, что штаб Зеленского распространял бесплатные билеты на прошедшие в пятницу дебаты, и счел это подкупом избирателей. Представитель ЦИКа попросил иск отклонить. В штабе президента Петра Порошенко заявили, что не имеют к нему никакого отношения. Сегодня на Украине пройдет второй тур выборов.