На Украине пройдёт второй тур президентских выборов

В него вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко. Опросы говорят о победе Зеленского. За последние дни перед выборами кандидаты в президенты обменялись очередными видеороликами и провели дебаты на крупнейшем на Украине стадионе. В роликах шоумен Владимир Зеленский призвал жителей страны прийти на выборы и не позволить украсть своё будущее.

Действующий президент Пётр Порошенко тоже агитировал сторонников голосовать за будущее Украины, но не в лице оппонента, а его самого. В ходе дебатов Порошенко не раз обвинил шоумена в связях с Кремлём и получении финансирования от беглых украинских олигархов. Зеленский со своей стороны попрекнул главу Украины ростом тарифов и цен и маленькими зарплатами.

Шоумен пообещал бороться с коррупцией и любой ценой добиться мира на востоке Украины. Он также назвал себя результатом ошибок Порошенко. Опросы, проведённые за несколько дней до выборов, показывают уверенный отрыв Зеленского от действующего президента. Шоумена поддерживает около 70 процентов, тогда как Порошенко только 30.

Выборы завершатся в восемь вечера. Предварительные результаты станут известны ближе к полуночи.