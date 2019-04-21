Суд в Киеве вынес третье за неделю решение в пользу миллиардера Игоря Коломойского

Признан недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам, которые были выданы Приватбанку до того, как он стал государственным. Ранее Коломойский был совладельцем банка. В Национальном банке Украины отметили, что бизнесмен фактически взял на себя обязательства по погашению долга Приватбанка перед государством, который сейчас составляет более 340 миллионов долларов. Считается, что именно Коломойский стоит за выдвижением в президенты Владимира Зеленского. Актер над этим периодически шутит в своем юмористическом шоу.