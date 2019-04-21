В Финляндии продолжается Чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Сборная России сыграет сегодня с командой США. Американская команда на турнире пока выглядит мощнее всех. В двух стартовых матчах звездно-полосатые забросили в ворота соперников аж 18 шайб. Причем, 6 из них –в ворота далеко не слабых шведов. Россияне, к слову с Тре Крунур пока не играли. А вот сверстников из Словакии и Латвии одолели достаточно уверенно.

А вот в другой группе настоящей сенсацией стало выступление 18-летних хоккеситов Белоруссии. Которые сперва вырвали победу у чешской команды 4-3. А на следующий день с таким же счетом переиграли хозяев турнира – сборную Финляндии. Белорусы вместе с канадцами и лидирует в группе после двух туров.

Напомним, что регламент турнира традиционен. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. Где и продолжат борьбу за медали Чемпионата Мира.