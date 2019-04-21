На Украине сегодня пройдет второй тур президентских выборов

За пост главы государства борются действующий украинский лидер Петр Порошенко и популярный артист Владимир Зеленский. Согласно последним опросам, Зеленский, который победил в первом туре выборов с результатом примерно в 30% голосов, имеет уверенные шансы победить и во втором. По данным социологической группы «Рейтинг», среди всех избирателей шоумен набирает почти 52%, а среди тех, кто определился и намерен голосовать, он имеет почти 73% поддержки.

Действующий президент Петр Порошенко, согласно этому же опросу, может рассчитывать лишь на голоса 27% украинцев. Примерно схожие результаты ранее публиковал и Киевский международный институт социологии. В пятницу же оба кандидата встретились друг с другом на дебатах, прошедших на столичном стадионе «Олимпийский».

Порошенко не раз обвинял своего оппонента в связях с беглыми украинскими олигархами, в том числе – с бизнесменом Игорем Коломойским. В ответ Зеленский упрекнул действующего президента в ряде нерешенных социальных проблем и назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Избирательные участки на Украине будут открыты до восьми вечера.