Криштиану Роналду стал первым футболистом, который выиграл чемпионаты Англии, Испании и Италии

«Ювентус», за который сейчас выступает португальский форвард, накануне досрочно победил в национальном турнире. Туринский клуб обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1 и за пять туров до конца чемпионата стал недосягаем для соперников. Футболисты «Ювентуса» стали чемпионами Италии восьмой раз подряд. Ранее Роналду трижды становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», дважды — чемпионом Испании в составе «Реала».