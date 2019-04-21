Суд в Киеве отказался снять Владимира Зеленского с выборов

В действиях его штаба, который распространял бесплатные билеты на дебаты, не найдено признаков подкупа избирателей. Иск подал общественный наблюдатель за выборами, адвокат Андрей Хилько. В штабе президента Петра Порошенко заявили, что не имеют никакого отношения к этой инициативе. Решение суда было оглашено около часа ночи. Сегодня на Украине пройдет второй тур выборов. В него вышли актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.