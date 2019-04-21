Россия может получить сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет

Речь идет об экономическом использовании, сообщил вице-премьер Юрий Борисов после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Два года назад стороны подписали договор о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.Борисов добавил, что обсудил с Асадом бензиновый кризис в Сирии и отметил, что есть конкретные предложения, но сирийская сторона должна дозреть до их решения, цитирует его «Интерфакс».