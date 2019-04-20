В Челябинске сегодня пройдёт митинг против строительства неподалеку от города горно-обогатительного комбината

Участники акции опасаются, что предприятие нанесёт серьёзный ущерб экологии.

На митинг люди придут с плакатами с призывом отменить решение о строительстве предприятия. «Челябинск без ГОКа – наш выбор» это будет основной лозунг акции. Горно-обогатительный комбинат власти хотят построить в 12ти километрах от Челябинска и Шершнёвского водохранилища – единственного источника питьевой воды для города. Участники общественного движения Стоп-ГОК пытаются этого не допустить. По их словам, проект серьёзно угрожает экологии всего Южного Урала. Люди также хотят защитить Челябинский лес, который могут вырубить из-за строительства комбината. Под проект выделили территорию Томинского месторождения неподалёку от города. На митинге его участники намерены принять резолюцию с требованием немедленного прекращения строительства. Люди также призовут остановить преследование жителей Челябинской области, которые выступают против стройки. На акцию пригласили врио губернатора региона Алексея Текслера.

В феврале в Челябинске прошла аналогичная акция протеста. На неё пришли около трёх тысяч человек.