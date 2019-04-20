Z Архив новостей новости
5 2 6 125
23:59, 20 апреля 2019

В Челябинске сегодня пройдёт митинг против строительства неподалеку от города горно-обогатительного комбината

Участники акции опасаются, что предприятие нанесёт серьёзный ущерб экологии.

На митинг люди придут с плакатами с призывом отменить решение о строительстве предприятия. «Челябинск без ГОКа – наш выбор» это будет основной лозунг акции. Горно-обогатительный комбинат власти хотят построить в 12ти километрах от Челябинска и Шершнёвского водохранилища – единственного источника питьевой воды для города. Участники общественного движения Стоп-ГОК пытаются этого не допустить. По их словам, проект серьёзно угрожает экологии всего Южного Урала. Люди также хотят защитить Челябинский лес, который могут вырубить из-за строительства комбината. Под проект выделили территорию Томинского месторождения неподалёку от города. На митинге его участники намерены принять резолюцию с требованием немедленного прекращения строительства. Люди также призовут остановить преследование жителей Челябинской области, которые выступают против стройки. На акцию пригласили врио губернатора региона Алексея Текслера.

В феврале в Челябинске прошла аналогичная акция протеста. На неё пришли около трёх тысяч человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«На дверь злоумышленники нанесли свастику» 19 апреля, перед началом праздника Песах, неизвестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим», расположенной в Раменском районе Подмосковья…

5 211 6 17820 10:40
Kпроисшествия, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Безумный Берни и сонный Джо: Трамп занялся уничтожением соперников на 2020 Пресса писала, что как только Демократы начали объявлять о выдвижении на 2020, Трамп начал готовиться и отвел специальное время для придумывания прозвищ…

5 111 6 10298 17.04
Kполитика, сша, трамп, выборы, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

ГУЛАГ. Самая постыдная страница истории СССР Тяжёлый подневольный труд, высокие производственные нормы, антисанитарные условия содержания и недостаточное питание заключённых способствовали высокой смертности узников сталинских лагерей…

5 424 6 41039 14.04
Kобщество, история, гулаг, музеи, фото, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Феномен Трампа Мой знакомый, человек очень смелых взглядов заявил – Трамп, как президент, в безопасности, пока он поддерживает евреев и Израиль…

5 109 6 11304 17.04
Kтрамп, сша, израиль, политика, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Культ палача. Народная любовь к Сталину как ключ к российской политике Сталин начал ассоциироваться у людей, никогда при нем не живших, с идеей «сильной руки, способной навести порядок» в стране. «Сталин — творец великой победы. Путин — наследник и продолжатель великих побед»...

5 136 6 14315 16.04
Kобщество, история, власть, сталин, путин, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Удивительно другое Два амбициозных политика, которые уверяют в том, что их поддерживает большое количество граждан Украины, не смогли общими усилиями собрать стадион…

5 82 6 9155 19.04
Kукраина, дебаты, политики, зеленский, порошенко, мнения
Новости

На стадионе в Киеве завершились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обменялись обвинениями…

5 48 6 40119
Блоги

Максим Шевченко журналист

Кому нужно «одобрение Сталина»? В образе Сталина кремлевские пропагандисты хотят убрать социализм, революцию, большевизм, продолжение дела Ленина и оставить только якобы «государственничество и империализм»...

5 68 6 7875 18.04
Kсталин, путин, власть, политика, мнения
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Десять тезисов о любви к Сталину Трудно сказать, есть ли в России любовь к Сталину – но зато совершенно точно есть люди, которые очень хотят верить, что в России есть любовь к Сталину. Так им проще жить…

5 145 6 17903 19.04
Kсталин, социология, рейтинги, опросы, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Это и есть тот самый сталинизм Репрессии можно начать под флагом борьбы с коррупцией или с неуважением к власти, или с терроризмом… В условиях бесправия всегда можно что-то придумать. Атмосфера в стране, судя по опросам, подходящая…

5 151 6 18537 19.04
8читать ;смотреть
Kвласть, политика, рф, сталинизм, общество, видео, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Очень смешно то, что путинские люди делают. Они уже поняли, что один из самых лучших способов скомпрометировать кандидата и посеять хаос в стране — это сделать вид, что этот кандидат как-то связан с Путиным…

5 63 6 8266 19:05
#слушать 48:15 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Интервью Полный Альбац

Алексей Кондауров Андрей Колесников Денис Волков гости: Алексей Кондауров, Андрей Колесников, Денис Волков

Падение рейтинга, контртеррористическая операция в Тюмени и прочие новости этой весны Андрей Колесников: Украине, избирателю нужен человек без опыта управления и без опыта связей с олигархами, без опыта колоссальной коррупции. Без опыта провалившихся реформ. Поэтому за него и голосуют…

5 167 6 22200 15.04
#слушать 51:47 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, видео, передачи, власть
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Почему прокуратура хочет продолжить пытать Караулову Рано мы, похоже, обрадовались гуманизации уголовной системы и свободе Вари Карауловой. Ага, суд постановил выпустить девушку по УДО, но не тут-то было…

5 63 6 8720 18.04
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Это не дебаты. Скорее баттл По большому счёту, президент действующий и президент, судя по всему, приходящий целый час мерились политическими писюнами. Ноль конкретики, но ведь ярко, зрелищно. На коленях стояли, жён целовали, гимн пели, в глаза друг другу пристально смотрели, панчами бросались, мемов наделали…

5 161 6 22425 16:28
Kобщество, украина, политика, выборы, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Это такой Сталинопутин или Путиносталин. Но при этом никакого социализма, никакой науки — только трескотня и только пиар…

5 75 6 11036 18.04
#слушать 36:18 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

+ Учительница выгоняет школьницу из туалета Учительница выгоняет школьницу из туалета «Я здесь ждать, что ли, буду стоять?» — кричала педагог, отказываясь принимать аргумент, что ни на одной из кабинок школьного туалета не указано, что она предназначена для учителей…

5 79 6 12110 19.04
8читать ;смотреть
Kдети, образование, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Один из наблюдателей на выборах президента Украины подал иск о снятии Зеленского с выборов президента Украины Суд в Киеве рассмотрит этот иск сегодня в 9 вечера…

5 41 6 33637
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

О состоянии здоровья Дмитрия Быкова Об инсульте — это неправильная информация. Первое подозрение было на инсульт. Но поскольку возник вот этот токсический синдром и обострилось все… могу сказать, что сахар сейчас в норме, а тогда был скачок…

5 192 6 106182 17.04
#слушать 04:14 8читать ;смотреть $скачать 993.8 КБ
Голосование

3077991
«Последние казненные»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 9879 14.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Слушал Медведева и сжигал нервные клетки Крымское правительство выделило на ЯМЭФ-2019 ещё 100 млн рублей! Которые планирует компенсировать за счёт повышения сбора налога на доходы физических лиц… Это не бизнес-форум, а посиделки у корыта за бюджетный счёт…

5 211 6 303041 18.04
Kмедведев, политика, власть, экономика, крым, бизнес, налоги, мнения
Блоги

+ Актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса «Аэрофлота» из Барнаула в Москву Актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса «Аэрофлота» из Барнаула в Москву Панкратов-Черный пришел на посадку в числе последних и «по внешним признакам находился в состоянии опьянения»...

5 196 6 102544 17.04
8читать ;смотреть
Kобщество, актеры, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7763614
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3994426

Сегодня в эфире