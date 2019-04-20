ЦИК Украины просит суд отклонить иск о снятии Владимира Зеленского с президентских выборов

С иском обратился наблюдатель от «Украинской ассоциации акционеров», адвокат Андрей Хилько. Заявитель счел объявление Зеленского в ФБ о бесплатных билетах на дебаты на стадионе подкупом избирателей. В штабе Порошенко заявили, что не имеют никакого отношения к требованию снять Зеленского с выборов. В свою очередь, представитель Зеленского заявил в суде, что иск поданный за 9 с половиной часов до начала второго тура, преследует целью создание инфоповода перед голосованием и не должен быть удовлетворен.

Суд огласит свое решение по иску в 00:15.