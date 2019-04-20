Замнач Генштаба Бурдинский: Изменений по срокам военной службы пока не планируется

Изменений по срокам военной службы пока не планируется. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба ВС РФ — заместитель начальника Генерального Штаба, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Изменений мы никаких не планируем. Когда молодые призывники проходили службу 2 года, им потом сделали 1,5 года, и почти сразу перешли на год службы. Достаточно давно молодые люди проходят службу только в течение года», — сказал он.

По словам Е.Бурдинского, сегодня действует новая система комплектования Вооруженных сил. Число контрактников, отметил он, возросло более чем в два раза, и в настоящее время составляет 393,8 тысяч человек. «У нас все больше контрактников, поэтому призывника приходится служить меньше», — сказал он.

Генерал отметил, что молодые люди сейчас идут на срочную службу с желанием, число уклонившихся от призыва за последние пять лет сократилось с 6157 человек (осень 2014 года) до 1613 (осень 2018 года).