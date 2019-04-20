Футболисты «Краснодара» и «Зенита» устроили потасовку во время матча чемпионата России

Инцидент произошел в конце второго тайма. В штрафной площадке «Зенита» капитан «Краснодара» Александр Мартынович начал высказывать претензии полузащитнику команды соперника Магомеду Оздоеву, за которого заступились его партнеры. После этого конфликт перешел на скамейки запасных. Встреча была продолжена спустя три минуты. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Зенита», который упрочил лидерство в турнирной таблице.