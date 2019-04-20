Геннадий Зюганов заранее оправдал появление портретов Сталина на акции «Бессмертный полк»

У себя во «Вконтакте лидер КПРФ пишет, что в этом году в рамках подготовки к шествию вновь началась борьба с портретами Генералиссимуса Победы и других советских военачальников. Обращаясь к не названным либералам, Зюганов утверждает, что именно под руководством Верховного Главнокомандующего Сталина Красная Армия и советский народ одержали победу над фашизмом. «Без творцов Победы и символов Победы «Бессмертный полк» теряет свою душу и всякий смысл и превращается в какой-то «ритуал» – пишет лидер коммунистов.