Суд в Киеве приступил к рассмотрению иска адвоката Андрея Хилько о снятии с выборов кандидата Зеленского

Наблюдатель от «Украинской ассоциации акционеров» просит отменить регистрацию Зеленского кандидатом на пост президента Украины за нарушение избирательного законодательства. Истец счел объявление Зеленского в ФБ о бесплатных билетах на дебаты подкупом избирателей. На заседании присутствует истец, а также представитель Зеленского. Последний уже попросил суд в полном объеме отказать в удовлетворении иска.