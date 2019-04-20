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Эксклюзив Эха 22:47, 20 апреля 2019

Генштаб ВС РФ: В весеннюю призывную кампанию на военную службу в ВС РФ  планируется призвать 135 тысяч человек

В весеннюю призывную кампанию на военную службу в Вооруженные Силы РФ  планируется призвать 135 тысяч человек. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба ВС РФ — заместитель начальника Генерального Штаба, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
«С апреля начинаются мероприятия по призыву на военную службу. Для прохождения военной службы по призыву будут направлены 135 тыс. молодых людей. В сравнение с прошлым годом цифра призывников изменилась незначительно. Однако, в прошлом году было призвано 155 тысяч, в этом — 135», — сказал он.
При этом, добавил Е.Бурдинский, призыв будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации. «В соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе», — сказал он.
По его словам, в 24 муниципальных образованиях республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа граждане призываются на военную службу только один раз в год – с 1 мая по 15 июля, осенью там призыв не проводится.
Е.Бурдинский отметил, что подписаны федеральные законы, в соответствии с которыми призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры. Также граждане должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации.
«Теперь иногородним призывникам, обучающиемся в вузах, например, в Москве, но не имеющих регистрации, не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва», — отметил Е.Бурдинский.



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