Американские прокуроры запросили 18 месяцев тюрьмы для россиянки Марии Бутиной — это на 6 месяцев меньше, чем они собирались просить изначально.

Действия Бутиной, по мнению американских властей, «были частью более широкой схемы России по получению информации и установлению связей и каналов коммуникаций, которые могли быть использованы со злоупотреблением в пользу России». Прокуроры заявили, что не считают Бутиной традиционным шпионом или «натренированным офицером спецслужб», но настаивают, что она пыталась помочь Российскому правительству в ущерб национальной безопасности США. Прокуроры квалифицировали Бутину как «агента доступа» — человека, которого его правительство использовало в попытке установить секретные и неформальные каналы связи с республиканскими организациями США. «Если бы Бутина преуспела», заявляет прокуратура, в ситуации риска оказывались бы политические процессы США, внутренние государственные дела и внешнеполитические интересы соединенных штатов”. «Бутина предоставила России инофрмацию, которую профессиональные сотрудники спецслужб могут впредь использовать годами и которая причинит существенный ущерб США», написал в ходатайстве агент ФБР, который вел дело Бутиной.

Мария Бутина была арестована ФБР в июле прошлого года, сейчас она находится в одиночной камере в тюрьме в Вирджинии. Вынесение приговора ей состоится 26 апреля.