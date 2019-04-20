Суд в Киеве в эти минуты рассматривает иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины

Суд в Киеве в эти минуты рассматривает иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Иск подал наблюдатель от «Украинской ассоциации акционеров» адвокат Андрей Хилько. Сторонники Зеленского в соцсетях обещают, что если их кандидата снимут с выборов, они «бессрочно» выйдут на Майдан в Киеве и площади других городов. Впрочем, в штабе самого кандидата считают иск бесперспективным. Хилько подаёт не первый иск к Зеленскому. Ранее он добивался признания информации о встрече Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном незаконной агитацией.



Между тем, Хилько заявил, что будет просить суд перенести заседание и привлечь вторую сторону, которая, по его словам, возможно, не знает об этом иске. Он также отказался пояснить суть исковых требований, отметив, что расскажет об этом в ходе заседания.