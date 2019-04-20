В районе международного аэропорта Триполи начались ожесточенные бои

Как сообщает новостной портал «Эфригейтньюс», формирования Правительства нацсогласия отражают наступление Ливийской национальной армии мяткжного фельдмаршала Халифы Хафтара. С обеих сторон применяются артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы. С обеих сторон есть погибшие и раненые, их число не уточняется. Нефункционирующий несколько лет аэропорт уже несколько раз переходил из рук в руки, но до последнего времени контролировался отрядами кабмина, заседающего в Триполи.