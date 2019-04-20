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20:30, 20 апреля 2019

Членов питерской ОНК Яну Теплицкую и Романа Ширшова выгнали из СИЗО «Кресты»

Это произошло во время беседы с фигурантом дела о теракте в петербургском метро Аброром Азимовым. Как пишет у себя в ФБ сама Теплицкая, что когда Азимов начал рассказывать о пытках, которые к нему применяли силовики в «секретной тюрьме», сотрудники изолятора прервали беседу, сказав, что члены ОНК могут говорить только об условиях содержания в СИЗО-1». Всего по делу о теракте проходят 11 человек. Все они отказываются признать вину. Аброра Азимова следствие считает предполагаемым организатором преступления.



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