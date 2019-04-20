Юрист штаба Зеленского: Иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины не имеет перспектив

Иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины не имеет никаких перспектив. Так считает главный юрист предвыборного штаба Владимира Зеленского Вадим Галайчук. В интервью ИФ он напомнил, что истец Андрей Хилько известен подачей ряда подобных исков, в частности, о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной «предвыборной агитацией». Суд в Киеве рассмотрит иск Хилько сегодня в 9 вечера.