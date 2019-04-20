Пчелы, жившие под крышей собора Нотр-Дам, выжили

Ранее сообщалось, что около 200 тысяч пчел, живущих в ульях на крыше Нотр-Дама, погибли. Как сообщил пчеловод собора Николя Жеан, на самом деле насекомые невредимы. Он приглядывал за тремя ульями с 2013 года, когда было принято решение установить их в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в Париже. Как передает ВВС, ульи расположены над ризницей в южной части собора на расстоянии примерно 30 метров ниже уровня основной крыши. По словам Жеана, огонь их не затронул.