В Российской футбольной Премьер-Лиге продолжается 24-й тур

Два матча, оставшиеся в программе сегодняшнего игрового дня, могут серьезно повлиять на расстановку сил в борьбе за медали.

Исследую календарь оставшихся матчей Премьер Лиге, приходишь к выводу, что более важного тура для команд, участвующих в Чемпионской гонке, чем нынешний, больше не будет. Судите сами – лидер первенства Зенит сыграет сегодня на выезде с третьей командой – Краснодаром. Идущий вторым Локомотив будет принимать земляков армейцев. Которые пока четвертые. Вариантов развития событий тут предостаточно. С одной стороны, победа Зенита и ничья или неудача железнодорожников фактически означает досрочную коронацию клуба из Санкт Петербурга. Разбазарить отрыв в 8-9 очков за шесть матчей, 4 из которых Зенит проведет дома, будет крайне сложно.

Но возможен и другой расклад. Хозяева дружно побеждают. После чего Локо и Краснодар оказываются от лидера на расстоянии всего одной победы. И вот тогда концовка Чемпионата наверняка засверкает новыми красками.

Столичное дерби начинается в эти минуты. Ну а матч Краснодар-Зенит покажет телеканал МАТЧ ТВ в 21 час.