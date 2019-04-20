Депутат Госдумы: Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде, взяли на борт крупную партию наркотика из-за угроз

Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде кокаина, взяли на борт крупную партию наркотика из-за угроз. Такую версию озвучил депутат Госдумы Алексей Веллер. Вчера он посетил россиян в тюрьме.

Вооружённые люди на лодке заставили российских моряков в водах Карибского бассейна взять на судно груз, который оказался кокаином. Об этом депутату Госдумы Алексею Веллеру рассказал капитан сухогруза. По его словам, вся команда была в безвыходном положении. Поскольку ей угрожали. Капитан также уверяет, что никто на судне не знал, что именно перевозит. Все 12 моряков считают себя невиновными и надеются на оправдательный приговор, сообщил парламентарий сайту РБК. У россиян статус подозреваемых, они в тюрьме на острове Сантьяго, где расположен главный порт Кабо-Верде Прая. Условия содержания как выразился депутат «по большому счёту нормальные». Россиян будет защищать местный адвокат, с ним уже заключили контракт на 60 тысяч евро. Деньги собрал благотворительный фонд в Мурманске. Именно оттуда большинство арестованных. О задержании сухогруза с российским экипажем стало известно в начале февраля. Полиция Кабо-Верде обнаружила почти 10 тонн кокаина на борту судна, которое направлялось из Панамы в Марокко. В начале этого месяца один из моряков, как сообщал телеканал RTVI, пожаловался на плохие условия содержания в тюрьме. Россиянин пенял на то, что в камерах нет туалета, кормят его только рисом и не дают пользоваться личными вещами.

Российский МИД отслеживает ситуацию с моряками, арестованными в Кабо-Верде.