Нетрезвая школьница чуть не зарезала 10-летнего мальчика из Таджикистана в Петербурге

Что стало причиной нападения — выясняет полиция.

Заявление в полицию этой ночью принёс отец мальчика, гражданин Таджикистана. Его ребёнок находится в одной из петербургских больниц в состоянии средней тяжести. Как сообщает портал «Конкретно ру», у мальчика диагностированы колотые раны головы, шеи и сотрясения мозга. Полицейские проводят проверку и ищут предполагаемую преступницу — девушку 2002-го года рождения.

Как рассказала правоохранителям вторая подозреваемая — ей 15 лет — вместе с подругой они распивали алкоголь в одном из дворов Кировского района Петербурга. Там они познакомились с десятилетним мальчиком. Спустя некоторое время более старшая девушка взяла его и повела к стоящим рядом гаражам. После из-за них послышались крики и 15-летняя школьница испугавшись убежала. Когда она вернулась на место, её задержали полицейские. Что сподвигло старшую девушку напасть на ребёнка — неизвестно.

В полиции отмечают, что данный момент уголовное дело не возбуждено, так как не выяснены все обстоятельства происшествия. Найдено ли оружие преступления — не уточняется.