В Забайкалье возбуждены первые пять уголовных дел по фактам степных пожаров

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, дела возбуждены по статье об уничтожении имущества по неосторожности.

Информация о числе погорельцев еще продолжает поступать. Об этом сообщил замначальника регионального управления МЧС Евгений Вологдин.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов потребовал от чиновников максимально быстро определить ущерб от природных пожаров и оперативно предоставить компенсации пострадавшим.