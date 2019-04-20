В Забайкалье возбуждены первые пять уголовных дел по фактам степных пожаров
Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, дела возбуждены по статье об уничтожении имущества по неосторожности.
Информация о числе погорельцев еще продолжает поступать. Об этом сообщил замначальника регионального управления МЧС Евгений Вологдин.
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов потребовал от чиновников максимально быстро определить ущерб от природных пожаров и оперативно предоставить компенсации пострадавшим.