Полиция Лондона с 15 апреля задержала более семисот экоактивистов, которые проводят бессрочную акцию протеста

Полиция Лондона с 15 апреля задержала более семисот экоактивистов, которые проводят в центре британской столицы бессрочную акцию протеста. 28-ми из них предъявлены обвинения. Активисты блокируют транспортные артерии в центре города, протестуя против загрязнения окружающей среды. Перейти к мраморной арке, как того требует полиция, они отказываются.

Сегодня протестующим властями выдвинут новый ультиматум. Вечером они должны покинуть районы парламентской площади и перекрестка Оксфорд-серкус, а до конца дня 22 апреля освободить мост Ватерлоо.