Полиция опечатала передвижной вагончик, который использовали активисты, выступавшие против мусорного полигона Шиес

Полиция опечатала передвижной вагончик, который использовали активисты, выступавшие против строительства мусорного полигона Шиес в Архангельской области. Как передает Росбалт со ссылкой на очевидцев, активистов вынудили покинуть место сбора. В соцсетях пишут, что на активистов пожаловалась компания «Технопарк», которая отвечает за возведение полигона для отходов, которые будут привозить из московского региона. О реакции местных властей на действия полиции сообщений не поступало.

Напомним, сегодня суд в Архангельске признал законным отказ мэрии согласовать антимусорные акции 7 апреля. Активисты намерены обжаловать это решение в областном суде.