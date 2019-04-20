Даниил Медведев не сумел пробиться в финал теннисного Мастерса в Монте-Карло

Неожиданным препятствием для российского теннисиста оказался Душан Лайович из Сербии.

На предыдущей стадии турнира Медведев сенсационно победил Первую Ракетку мира Новака Джоковича. При том, что ранее проиграл сербу все три очных встречи. Так что шанс пробиться в финал у Даниила был отменный. Тем более, что его Лайович специализируется в основном на игре в паре. А в одиночном разряде за всю карьеру не выиграл ни одного турнира из серии АТП.

Да и в нынешнем рейтинге Медведев опережает своего соперника более чем на 30 пунктов.

Но вот полуфинал с Лайовичем наш теннисист провалил. В первом сете россиянин вел со счетом 5-1. Однако затем проиграл 6 геймов кряду. И во второй партии прийти в себя так и не сумел.

Завтра в финале турнира Лайович сыграет с Рафаэлем Надалем из Испании.