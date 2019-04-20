В российских городах сегодня прошли традиционные весенние субботники

Власти повсеместно отчитываются о числе пришедших поучаствовать в мероприятиях по уборке территорий. Впрочем, в социальных сетях много свидетельств того, что субботники далеко не всегда и не для всех были добровольны.

В Москве сегодня убирали парки и бульвары от прошлогодней листвы. Без административного контроля не обошлось. Неделей раньше отчитались о полутора миллионах участников. Сегодня масса сообщений о том, как полезное по мнению мэрии совмещалось с приятным. Во время уборки Никитского бульвара, которая сопровождалась песнями, танцами и творческими мастер-классами, москвичи старшего возраста делились с юношеством секретами долголетия и хорошего настроения. Но среди студенческих записей во «ВКонтакте» участницы субботников жалуются на испачканные краской волосы, вспоминают о конституции и запрете подневольного труда, об отсутствии понятия «субботник» в трудовом кодексе и тут же размещают многочисленные вузовские объявления об обязательной явке.

На Яузе сегодня велосипедисты чистили пойму, , например, из Алтайского края приходят рапорты о 2 тоннах твердых коммунальных отходов, собранных «по зову сердца».

О том, что многие субботники носят «показной» характер, в группе «Типичное Видное» рассказала одна из жительниц Ленинского района города. Там развернули полевую кухню и создавали ощущение массовости действа.

Советская традиция наводить порядок на улицах активно стимулируется властями. Людей ставят перед выбором, отказавшимся грозят санкциями. Под ударом – работники сферы образования – учителя и детсадовские воспитатели. От некоторых недвусмысленно просят отчитаться , предоставив фото с садовым инвентарем во время работы. А на сайтах правительств, Севастополя, Челябинской и Вологодской областей прямым текстом в виде опубликованных распоряжений говорится о массовом привлечении школьников и сотрудников самых разных учреждений к общественно-полезным работам по благоустройству.

На фоне сообщений о принудительном характере субботников, в Госдуме уже задумались о введении штрафов для работодателей, которые привлекают работников к такого рода мероприятиям.