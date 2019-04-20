Вдова псковского десантника, погибшего в Сирии, тщетно добивается в суде присвоения статуса родственницы ветерана боевых действий. Как передает МБХ Медиа, без этого ей не дают повышенную пенсию. В военкомате говорят, что погибший сам должен попросить о звании ветерана.

Николай Григорьев погиб в авиакатастрофе транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме в марте прошлого года. Жена хоронила его за свой счет на оцепленном силовиками кладбище.

Военная прокуратура должна следить, чтобы семьи погибших военных получали полноценную компенсацию и похороны, — сказал «Эху Москвы» депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. По его словам, семьи абсолютно правильно поступают, если обращаются в суды, чтобы добиться такого отношения. Шлосберг также напомнил, что невозможно сказать сколько именно таких случаев в России, поскольку информация о военных потерях в мирное время засекречена.