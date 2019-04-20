Суд в Нальчике арестовал председателя совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова

Его подозревают в организации столкновений с силовиками во время митинга 27 марта в Магасе. Как сообщил «Медиазоне» адвокат Джабраил Куриев, ни одного конкретного действия подозреваемого в суде приведено не было.

Это совершенно обычная практика, когда дело рассматривают в соседней республике, — сказал «Эху Москвы» адвокат Калой Ахилогов. По его словам, в законодательстве специально указан подобный вариант. Ахильгов добавил, что вне Ингушетии содержат не только главу совета тейпов, но и остальных подозреваемых по этому делу.