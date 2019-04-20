Следователи и полиция проводят проверку на месте пожара в крупнейшей в России еврейской духовной академии «Торат Хаим»

Накануне праздника Песах неизвестный поджег одно из строений на территории университета и нарисовал свастику.

Распорядок дня после поджога в иешиве «Торат Хаим» изменился не так сильно. По территории бегает много детей, играющих в мяч, ряд слушателей находились на молитве. При этом периодически к территории подъезжали машины без опознавательных знаков, из которых выходили сотрудники полиции и следователи. Одна из таких групп пробыла на территории университета около 20 минут.

В то же время, по словам охранника заведения Игоря Степнова, руководство отказывалось говорить с полицейскими из-за шабата. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что территория еврейского университета не охранялась на должном уровне.

Сама территория огорожена старым забором высотой чуть более полутора метров. Никакой защиты на нем нет, и перелезть его не составляет никакого труда. В кирпичном строении, которое было подожжено неизвестным, располагался склад кошерного мяса: охранники его называют «мясным цехом». Визуально больше всего повреждений видно у железной пристройки: она выглядит наиболее обгоревшей. Нацистские символы были нарисованы с другой стороны склада на входных дверях: это свастика и цифры 88 – закодированное нацистское приветствие. Кроме того, неизвестный написал число 130: возможно, оно имеет отношение к 130-летию со дня рождения Адольфа Гитлера. После случившегося на территории еврейского университета появилось несколько дополнительных охранников. Сами учащиеся заведения отказываются говорить о поджоге: они либо ссылаются на шабат, либо говорят, что в этот момент спали и ничего не заметили.+

В результате поджога склада кошерного мяса на территории еврейской академии «Торат Хаим» никто не пострадал – об этом ранее сообщила пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова.

Нападение на еврейскую академию в Подмосковье – это тревожный знак, — считает президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер. По словам Гербер, антисемитские и в целом ксенофобские настроения в обществе довольно сильны.