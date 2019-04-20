В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметилась положительная динамика

Как пишет у себя в Фейсбуке супруга писателя Ирина Лукьянова, Быков все слышит и реагирует. По ее словам, накануне врачи отменили лекарства, которые обеспечивали медикаментозный сон. Ранее председатель редсовета Новой газеты Дмитрий Муратов сообщил «Интерфаксу», что врачи дают благоприятный прогноз.

Быков был госпитализирован в Уфе, куда он прилетел с лекцией. В четверг писателя перевезли на самолете в Москву и поместили в столичную клинику.