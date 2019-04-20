Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за перевозку наркотиков, действовали под угрозами

Об этом РБК рассказал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который посетил россиян в тюрьме. Адвокат россиян рассказал депутату, что тюки с кокаином были перегружены в водах Карибского бассейна – к судну подошли три лодки с вооруженными людьми. По словам капитана, команда находилась в безвыходном положении. Российских моряков задержали 1 февраля. Полиция нашли на судне более девяти тонн кокаина.