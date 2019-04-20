Международная шахматная федерация официально подтвердила проведение Чемпионата мира по Фишер-рендому — разновидности игры, правила которой придумал Роберт Фишер.

В фишеровских шахматах белые и черные фигуры, за исключением пешек, расставляются на первой и восьмой горизонталях случайным образом, но симметрично друг другу. Такой подход обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций. Что практически лишает гроссмейстеров возможности использовать дебютную подготовку. Зато заметно повышается роль логики и творческого подхода к игре.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил, что это беспрецедентный шаг, когда официально признается новая разновидность шахмат. По его словам, нынешнее новшество – позитивное и привнесет новую энергию в любимую миллионами игру.

Отметим, что в прошлом году состоялся нефициальный Чемпионат мира по шахматам Фишеру. Где победу одержал действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен.

Норвежец планирует принять участие и в отборе Первого Официального Чемпионата мира. Который стартует уже 28 апреля.