Жители Забайкалья, пострадавшие от  природных пожаров, получат по 10 тыс. рублей единовременной матпомощи

Об этом сообщает региональное Минсоцзащиты со ссылкой на вице-премьера края Аягму Ванчикову.

Из-за степных пожаров в Забайкальском крае за последние сутки пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил 109 зданий и сооружений. Имущество потеряли более 300 человек. Травмы получили 27 местных жителей. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Причина пожаров в Забайкалье связана в основном с деятельностью человека, — рассказал «Эху Москвы» руководитель противопожарного проекта Российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. По словам Куксина, ситуация с пожарами в регионе продолжает оставаться тревожной. По словам Куксина, к помощи в тушении пожаров и помощи пострадавшим готовы подключиться многие организации.