Власти Белоруссии разработают правила для посещения места массового расстрела жертв сталинских репрессий в Куропатах

Власти Белоруссии разработают правила для посещения места массового расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты на окраине Минска. Недавно там снесли около ста крестов, установленных правозащитниками в память о погибших.

Посещать урочище смогут все, но по определённым правилам, заявил госагентству Белта президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он усомнился в том, кто захоронен в Куропатах. Цитата: «Мы даже не знаем: это только сталинские репрессии или там фашисты расстреливали людей». Проводить раскопки и изучать архивы, по мнению президента, не нужно. Чтобы как выразился Лукашенко не ворошить прах погибших. Он уверяет, что поручил навести порядок в урочище после постоянных просьб. По распоряжению белорусского президента эту территорию ещё цитата «вычистили и огородили заборчиком». На него вывесят цветы и сделают ворота, сказал Лукашенко. Он считает, что оппозиционные политики и активисты, установившие семиметровые кресты в память о погибших сделали это не от души и небескорыстно. Власти в начале месяца уничтожили около ста крестов и задержали 15 человек, которые пытались этому помешать. Куропаты расположены возле трассы, по которой Лукашенко каждый день ездит из своей резиденции в Минск. Ни разу в урочище он не бывал.

В Куропатах, по разным оценкам¸ захоронено от 30ти до 250 тысяч человек, расстрелянных при Сталине. Об урочище с массовыми захоронениями стало широко известно только в годы перестройки.