В Подмосковье 19 апреля подожгли здание старейшего в России еврейского университета

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова, никто на пострадал. Огонь вспыхнул на складе с кошерным мясом. На дверях здания нарисовали свастику. По факту происшествия началось расследование. Поджог был совершен в канун Песаха — одного из самых значимых иудейских праздников.

Нападение на еврейскую академию в Подмосковье – это тревожный знак, — считает президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер. По словам Гербер, антисемитские и в целом ксенофобские настроения в обществе довольно сильны.