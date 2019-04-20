Пьяный мужчина открыл огонь по подросткам, предположительно, из пневматического оружия на северо-востоке Москвы
Как сообщили ИНТЕРФАКСу в столичном главке полиции, пострадали двое молодых людей. Они доставлены в медучреждение. Стрелявший задержан.
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Как сообщили ИНТЕРФАКСу в столичном главке полиции, пострадали двое молодых людей. Они доставлены в медучреждение. Стрелявший задержан.
Падение рейтинга, контртеррористическая операция в Тюмени и прочие новости этой весны Андрей Колесников: Украине, избирателю нужен человек без опыта управления и без опыта связей с олигархами, без опыта колоссальной коррупции. Без опыта провалившихся реформ. Поэтому за него и голосуют…