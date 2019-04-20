В Российской футбольной Премьер-Лиге сегодня проходят матчи 24-го тура

Открывали игровой день в Уфе местная команда и тульский Арсенал. Хозяева, с приходом на тренерский мостик Вадима Евсеева, еще не проигрывали. Хотя и опасную зону покинуть пока не смогли. Беспроигрышная серия туляков и вовсе длиться с начала весны. Арсенал начал игру активно и уже к середине первого тайма дважды поразил ворота хозяев. Уфимцы смогли отыграть только один мяч. 2-1 в пользу Арсенала.

А вот в Оренбурге местная команда порадовала своих поклонников. Поразив ворота Ростова. Оренбург победил, набрал 35 очков, и настиг своих соперников в турнирной таблице

Ну а в центре внимания – матчи с участием лидеров. В 19 часов начнется столичное дерби Локомотив— ЦСКА. А в 21.00 в Краснодаре будут выяснять отношения местная команда и лидер Первенства Зенит.