Пострадавшие в результате пожара в Забайкальском крае получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной матпомощи

Пострадавшие в результате пожара в Забайкальском крае получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты. Между тем, число погорельцев растет. В списки включены уже более четырехсот человек. Ранее премьер-министр Медведев заявил, что пострадавшим будет оказана помощь. При необходимости их доставят на лечение в федеральные медицинские центры. По сообщениям МЧС, пожары в 15 населенных пунктах потушены. Возбуждено пять уголовных дел.

Причина пожаров в Забайкалье связана в основном с деятельностью человека, — рассказал «Эху Москвы» руководитель противопожарного проекта Российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. По словам Куксина, ситуация с пожарами в регионе продолжает оставаться тревожной, к помощи в тушении пожаров и помощи пострадавшим готовы подключиться многие организации.