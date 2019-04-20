Вдова погибшего в Сирии российского десантника обратилась в суд, чтобы добиться для мужа статуса ветерана боевых действий посмертно. По словам женщины, которые приводит «МБХ-Медиа», хоронить супруга после его гибели в результате крушения самолет Ан-26, ей пришлось за свой счет в режиме повышенной секретности на оцепленном силовиками кладбище.

Николай Григоров погиб при крушении российского транспортника в Хмеймиме в марте прошлого года, став одной из 39 жертв трагедии. Заканчивалась очередная командировка прапорщика в горячую точку. В ВДВ он служил с 2005-го, побывал «во всех командировках, где требовалась поддержка Путину», говорит супруга погибшего российского военного Наталья. До Сирии были Южная Осетия в 2008 году и Крым в 2014-м. Но звание ветерана боевых действий за участие в спецоперациях стали давать лишь после президентского указа от 3 июля 2016-го. Григоров обещал жене, что после возвращения домой и обретения долгожданного статуса, переведется в другое подразделение и откажется от опасных командировок. В посмертном приказе об исключении из личного состава указано, что Николай Григоров погиб в период прохождения военной службы, и гибель связана с исполнением обязанностей. Но в извещении о смерти об этом ни слова. И жена, которой на похоронах в канун президентских выборов прошлого года запретили говорить о смерти мужа, обещав всяческое неформальное содействие, теперь в лице государства встречает лишь волокиту и бумажные отписки.

Подведомственное Минобороны региональное финуправление по Псковской области в повышении пенсии вдове десантника отказывает. Для этого всякий раз находятся все новые и новые формальные основания.