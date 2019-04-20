Трёх активистов движения «Весна» задержали в Петербурге за акцию у военкомата Центрального района

Их перформанс продлился всего пять минут.

Своеобразный пьедестал почёта возвели активисты из контейнеров на пороге военкомата в Петербурге. После они заняли места, в соответствии с категориями, которые им присвоили врачи. Буквы категорий были написаны на бутафорских медалях. Таким образом молодые люди символизировали поводы, по которым мужчины призывного возраста избегают службы в армии. Всего спустя пять минут на место прибыли полицейские, которые заявили собравшимся о том, что акция не согласована. После этого сотрудники органов проводили активистов в служебную машину. Уже после задержания, в телеграм-канале движения «Весна» появилась запись о том, что своей акцией юноши хотели высказаться против обязательного призыва в вооруженные силы. А также они посвятили свой перфоманс грядущему митингу. Он пройдёт завтра в Петербурге на площади Ленина. Акция организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» будет также посвящена требованию отменить обязательный призыв в армию.

Добавим, что по сообщениям активистов движения «Весна» в соцсетях, их до сих пор держат в служебном автомобиле вблизи 78-го отдела полиции в Петербурге.