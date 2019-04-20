В Египте проходит референдум о расширении полномочий президента страны, фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сиси

Голосование продлится три дня. Одна из поправок дает президенту возможность оставаться у власти 2030 года, сообщает Интерфакс. Правозащитная организация Хьюмен Райтс Вотч заявила, что изменение конституции даст военным еще больше прав для вмешательства в политическую жизнь страны и укрепит авторитарную власть.

Ас-Сиси стал президентом в 2014 году. В прошлом году он был переизбран, набрав 97% голосов.