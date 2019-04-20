Шесть человек ранено в результате взрыва и нападения боевиков в центре Кабула

Об этом сообщил Минздрав Афганистана, передает Интерфакс. Ранее сообщалось, что взрыв прогремел рядом с министерством коммуникаций и информационных технологий. По данным пресс-центра МВД Афганистана, нападение совершили три террориста, двое из них были убиты, спецназ пытается обезвредить третьего. Территорию возле места происшествия оцепили. Очевидцы говорят, что рядом со зданием министерства все еще слышны выстрелы. Почти все сотрудники ведомства эвакуированы. Также выведены люди из зданий, распложенных поблизости. Ни одна террористическая организация ответственность за нападение на себя не взяла.