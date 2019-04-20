Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия Бессмертный полк почти за месяц до Дня Победы

Для этого нужно заранее зарегистрироваться, а число мест строго ограничено. Студентам обещают, что им не придется идти весь многокилометровый маршрут – они смогут встать в первый ряд, вместе с президентом Путиным, перед выходом колонны на Красную площадь. Инициатива исходит от ассоциации спортивных студенчески клубов России, которая размещает соответствующие сообщения в соцсетях.

В столичном отделении Межрегионального исторического движения «Бессмертный полк» «Эху Москвы» сказали, что не имеют никакого отношения к этим приглашениям и предварительной регистрации на акции.