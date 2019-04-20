Полиция Великобритании задержала двух подростков, которых подозревают в убийстве журналистки Лайры МакКи

Им грозит обвинение в совершении теракта.

По сообщению полиции Северной Ирландии двоим задержанным по 18 и 19 лет. Их задержали по закону о противодействии терроризму и сейчас они находятся в полицейском участке в Белфасте, где их допрашивают.

Поводом к задержанию стало убийство журналистки Лайры МакКи, которая освещала массовые беспорядки в городе Лондондерри, вспыхнувшие на фоне операции по зачистке, проводимой северо-ирландской полицией. Власти утверждают, что в преддверии пасхальных праздненств, которые пройдут завтра, террористы готовили акции по устрашению. В ответ на это несколько десятков горожан вышли на улицы, они начали поджигать автомобили и бросать в полицию бутылки с зажигательной смесью. Мужчина в маске открыл огонь по полицейским, но смертельно ранил журналистку, которая находилась рядом с ними.

Лайра МакКи известна своими публикациями для американских изданий Atlantic и BuzzFeed; ранее журнал Forbes назвал её одной из наиболее подающих надежд молодых журналистов.

Между тем, британская The Guardian напоминает, что всё случилось в годовщину подписания Белфастского соглашения, которое положило конец регулярным терактам, устраивавшимся Ирландской республиканской армией, выступающей за независимость Ирландии от Соединённого королевства. Эксперты издания говорят, что убийство журналистки ещё раз показывает, как хрупко это перемирие.

Все политические партии Северной Ирландии осудили убийство журналистки Лавры МакКи. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.