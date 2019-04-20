На юге Москвы произошла массовая драка полицейских

Правоохранительные органы проводят проверку.

Полицейские минувшим вечером выясняли отношения в одном из баров в районе Братеево на юге Москвы. Силовики, которые участвовали в драке, в момент инцидента не исполняли служебные обязанности, сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе столичного главка МВД. По данным газеты Московский комсомолец, конфликт начался после того как инспектор ДПС, отдыхавший в баре с другом, местным участковым, сделал замечание компании сотрудников угрозыска, которые шумно себя вели за столиком неподалёку. Им это не понравилось. От словесных оскорблений силовики перешли к действиям. Драка продолжалась около получаса. Пять человек пострадало. Кому-то разбили голову, у кого-то было даже подозрение на перелом. Фрагмент потасовки появился в интернете. На видео крупный мужчина в майке бьет кулаком в лицо человека, который подходит к нему. Дерущихся пытаются разнять. Полиция начала проверку. Руководителей виновных сотрудников обещали привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело по факту драки пока не возбуждали.